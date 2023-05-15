Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayıp üniversiteli boş arazide ölü bulundu; darp izine rastlandı (2)

Kayıp üniversiteli boş arazide ölü bulundu; darp izine rastlandı (2)

Güncel Haberler

TABANCA İLE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDIBoş arazide ölü olarak bulunan ve darp izine rastlanılan Bekir Türker'in yapılan otopsisinde tabanca ile başından vurulduğu ortaya çıktı.

TABANCA İLE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAPTANDI

Boş arazide ölü olarak bulunan ve darp izine rastlanılan Bekir Türker'in yapılan otopsisinde tabanca ile başından vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi olarak Türker'in bir miktar para karşılığı otomobilini kiraladığı E.Ö.'yü (17) gözaltına aldı. Araştırmada Türker'in otomobilini geri aldıktan kısa süre sonra motor arızısı yaptığını belirterek, 200 bin lira turarındaki masrafı E.Ö.'den ödemesini istedi. Bunun üzerine ikilinin buluştuğu ve çıkan tartışmada E.Ö.'nün tabanca ile Türker'i öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title