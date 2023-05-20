Kayıp tur teknesi sahibi için aramada 7'nci gün

İZMİR'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'ı (51) arama-kurtarma çalışmaları 7'nci günle sürüyor.Özbek Mahallesi'nde yaşayan ve tekneyle balık turu düzenleyen Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma Günaltın'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Çalışmalara AFAD, jandarma, iz sürme köpekleri ve vatandaşlar da katılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarında 7'nci güne girilirken, Burgaz, Akkum ve Maksut mevkilerindeki orman ve dağlık alanlar kontrol ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel