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Kayıp şehit kadının kalıntıları 51 yıl sonra bulunarak KKTC'de defnedildi

Kayıp şehit kadının kalıntıları 51 yıl sonra bulunarak KKTC'de defnedildi
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Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Baf kentinde yapılan kazılar neticesinde bulunarak kimlik tespiti tamamlanan şehit Ayşe Ramadan'ın kalıntıları, 51 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Baf kentinde yapılan kazılar neticesinde bulunarak kimlik tespiti tamamlanan şehit Ayşe Ramadan'ın kalıntıları, 51 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

İsmail Sefa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehit Ayşe Ramadan için Lefkoşa Türk Belediyesi Kabristanlığı Ortaköy Şehitliğinde askeri tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, KŞK'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, bazı milletvekilleri, şehit aileleri, muharip derneklerin temsilci ve üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve askerlerin saygı için havaya atış yapmasıyla şehitliğe defnedilen Ramadan'ın ailesine, şehidin fotoğrafı ve tabutu örten KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti bayrakları, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edildi.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Kıbrıs Türkü, bugünkü bağımsız ve onurlu yaşamını şehitlere borçludur." ifadelerini kullandı.

51 yıldır kayıptı

Baf kentinde yaşayan Kıbrıs Türkü Ayşe Ramadan 25 yaşındayken 1974 yılında terör örgütü EOKA mensuplarınca şehit edildi.

Şehit edildiğinin bilinmesine rağmen 51 yıldır cenazesi bulanamayan Ayşe Ramadan'ın kalıntıları, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen kazılarda bulunarak kimlik tespiti yapıldı.

Kimlik tespitinin ardından Ramadan'ın kalıntıları KKTC'ye getirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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