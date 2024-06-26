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Kayıp şehit Eşref Salih'in kemik kalıntıları 60 yıl sonra bulunarak KKTC'de toprağa verildi

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Kıbrıs'ta Rum saldırılarında 12 Mayıs1964'te şehit edildikten sonra haber alınamayan Kıbrıs Türkü Eşref Salih'in kemik kalıntıları, 60 yıl sonra bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs'ta Rum saldırılarında 12 Mayıs1964'te şehit edildikten sonra haber alınamayan Kıbrıs Türkü Eşref Salih'in kemik kalıntıları, 60 yıl sonra bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri törenle toprağa verildi.

Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kontrol edilen ara bölgedeki Truilli köyünde yaptığı kazı çalışmalarında kemik kalıntıları bulunan ve kimlik tespiti yapılan Salih için Tuzla'da düzenlenen askeri törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, şehidin yakınları ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve top atışıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti, ardından şehidin kemik kalıntılarının defni yapıldı.

Şehit Eşref Salih'in tabutundaki Türk ve KKTC bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yakınlarına teslim edildi.

Törende konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "60 yıl geçmiş olabilir ama o, bizim yüreğimizdedir. O, bizim gönlümüzdedir. O, bu topraklar için şehit düşmüştür. O, Rum-Yunan mezaliminin Kıbrıs'ı Yunainstan'a bağlamak için Kıbrıs Türk halkına acımasız saldırıları neticesinde şehit düşen masum bir insanımızdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında şehit Eşref Salih'e bir kez daha rahmet dileyen Tatar, devletin 60 yıl sonra bile olsa şehidi için gereğini yaptığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Güncel Haberler

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