KAYIP OLARAK ARANIYORDU, DENİZDE CESEDİ BULUNDU - Haberler

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da 2 gündür kayıp olarak aranan İsmail Coşan, Süleymanpaşa'da denizde ölü olarak bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ne yaşayan İsmail Coşan, 2 gün önce evinden ayrıldıktan kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Coşan, her yerde arandı, ancak izine rastlanılmadı. Bugün Süleymanpaşa yat limanında kıyafetler bulunması üzerine dalgıç polisler tarafından liman içinde arama yapıldı. Aramada Coşan'ın cansız bedeni bulundu. İsmail Coşan'ın cansız bedeni otopsi yapılma üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel