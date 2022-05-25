KAYIP OLARAK ARANIYORDU, BARAJ GÖLÜNDE CESEDİ BULUNDU - Haberler

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KAYIP OLARAK ARANIYORDU, BARAJ GÖLÜNDE CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYIP OLARAK ARANIYORDU, BARAJ GÖLÜNDE CESEDİ BULUNDU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu İshak Eskicioğlu'nun (29), baraj gölünde cesedi bulundu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu İshak Eskicioğlu'nun (29), baraj gölünde cesedi bulundu.

Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde gezintiye çıkan kişi, kıyıya yakın bir noktada suda hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, cesedin 5 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İshak Eskicioğlu olduğu belirlendi.İncelemenin ardından Eskicioğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Eskicioğlu'nun ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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