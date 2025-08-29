İzmir'de 5 Gündür Kayıp Olan Kadının Cesedi Apartman Bahçesinde Bulundu

İZMİR'de 5 gündür kayıp olarak aranan Aslı Aygan'ın (45), oturduğu apartmanın bahçesindeki eklentide cesedi bulundu. Oturduğu 7'nci kattan düştüğü belirlenen Aygan'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Konak ilçesi Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi 151 numarada meydana geldi. Bir apartmanın arka bodrum eklentisinde bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin aynı apartmanın 7'nci katında yaşayan ve 24 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan'a ait olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan'ın 7'nci kattan düşüp bahçedeki eklentisinin çatısına çarptığı ve buradan zemine düştüğü tespit edildi. Aslı Aygan'ın, göğüs kısmı ile sağ bacağında ise kırıklar olduğu belirlendi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aslı Aygan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Aygan'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR, DHA)