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Kayıp olarak aranırken, dere yatağında ölü bulundu

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Kayıp olarak aranırken, dere yatağında ölü bulundu

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, ailesinin başvurusuyla 4 gündür kayıp olarak aranan Salih Köse'nin (86), dere yatağında cansız bedeni bulundu.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, ailesinin başvurusuyla 4 gündür kayıp olarak aranan Salih Köse'nin (86), dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Akkuş'un Damyeri Mahallesi'nde yaşayan Salih Köse, 20 Ocak'ta dışarı çıkmak için ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Haber alınamayan Köse için ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, ilçede arama çalışması başlattı. 4 gündür süren çalışmaların ardından Köse'nin cansız bedeni, Tuzak Mahallesi'ndeki dere yatağında bulundu. Köse'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Akkuş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Salih Köse'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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