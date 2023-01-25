Kayıp olarak aranan gencin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
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Iğdır'da kayıp olarak aranan gencin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Iğdır'da kayıp olarak aranan gencin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Enginalan köyünde 23 Ocak'ta kaybolduktan sonra yapılan aramada dün köy civarında cesedine ulaşılan ve kafasına darbe aldığı belirlenen Mehmet Akif G'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı D.F'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel