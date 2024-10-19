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Kayıp Öğrenciler 20 Kilometre Uzaklıkta Bulundu

Kayıp Öğrenciler 20 Kilometre Uzaklıkta Bulundu
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Konya'da okuldan dönen iki 6. sınıf öğrencisi, kaybolduktan sonra arkadaşlarının evinde bulundu. Aileleri, çocukların geri dönememesi nedeniyle polisle iletişime geçti.

KONYA'da okuldan geri dönmeyen ve kayıp olarak aranan 6'ncı sınıf öğrencisi N.D. (12) ve A.T. (12) adlı iki kız çocuğu, evlerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki arkadaşlarının evinde bulundu. Çocukların, saat ilerlediği için evlerine dönemedikleri öğrenildi.

?Olay, dün Selçuklu ilçesinde yaşandı. Aynı okulda öğrenim gören N.D. ve arkadaşı A.T., sabah okula gittikten sonra ders bitiminde evlerine geri dönmedi. Çevrede arama yapan aileleri kızlarına ulaşamayınca Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, iki çocuğun okul ve mahalledeki arkadaşlarının ifadelerinden yola çıkarak, saat 03.00 sıralarında evlerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi'nde arkadaşlarının evinde buldu. N.D. ve A.T.'nin polise, arkadaşlarının evinde otururken saatin ilerlemesi üzerine evlerine gidecek ulaşım aracı bulamadıkları için geri dönemediklerini söylediği öğrenildi. İki çocuk, ailelerine teslim edildi.

'KIZIM KAYBOLUNCA BAŞINA BİR ŞEY GELDİ DİYE ÇOK KORKTUM'

Kaybolan çocuklardan N.D.'nin babası M.A.D., korktuklarını belirterek, "Ülkemizdeki son kayıp olayları nedeniyle çok üzgünüz. Dün kendi kızım da kaybolunca çok korktum. İki arkadaş gezmek için çıkmışlar ama bir yetişkin gibi düşünemedikleri için gece geç saate kalınca evlerine geri dönememişler. Polisimizden yardım istemiştik. Allah Emniyet Müdürümüzden, Selçuklu İlçe Emniyet ekiplerimizden ve Çocuk Şube ekiplerimizden razı olsun. Kızımı sağ salim bana getirdiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam Çocuk Konya

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