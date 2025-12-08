Haberler

Çin'de mahkeme, kayıp "MH370" uçağındaki 8 yolcunun ailelerine tazminat ödenmesine hükmetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de 2014'te kaybolan Malezya Havayollarına ait uçağın kayıp yolcularının ailelerine toplam 2,9 milyon yuan (410 bin dolar) tazminat ödenmesine karar verildi. Mahkemenin verdiği kararda, uçaktaki 8 yolcu için tazminat belirlendi. Uçak arama çalışmalarının ise 30 Aralık'ta tekrar başlayacağı açıklandı.

Çin'de 2014'te Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçakla ilgili davada kayıp yolculardan bazılarının ailelerine tazminat ödenmesine karar verildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberinde, başkent Pekin'de görülen davada mahkemenin uçaktaki 8 yolcu için verdiği kararda, Malezya Havayollarının, her birinin ailesine 2,9 milyon yuan (410 bin dolar) ödemesine hükmettiği belirtildi.

Haberde, uçaktaki Çin vatandaşlarından 47'sinin dava başvurusunun uzlaşma veya geri çekmeyle sonuçlandığı, geri kalan 23 vaka için ise yargılamanın sürdüğü aktarıldı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçak, 227 yolcusu ve 12 mürettebatı ile 8 Mart 2014'te kaybolmuştu. Uçağı bulmak üzere yürütülen arama çalışmaları, 3 yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017'de noktalanmıştı.

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, bu ayın başında 11 yıldır kayıp olan uçağı arama çalışmalarının 30 Aralık'ta tekrar başlatılacağını açıklamıştı. Arama çalışmalarının 30 Aralık'ta başlayacağı ve 55 gün süreceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title