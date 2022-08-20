Kayıp leylek aylar sonra geri döndü, vatandaşlar sevinçle karşıladı

TEKİRDAĞ - Afrika'dan Avrupa'ya göç ettiği esnada sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek aylarca burada yaşadıktan sonra tekrar göç etmişti. Geri dönüş yolunda tekrar Tekirdağ'a gelen leylek vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde " Tekirdağ'ın meşhur leyleği" olarak bilinen leylek, 2020 yılında Bulgaristan'da doğduktan iki ay sonra yuvasından ayrılmış ve bitkin halde bulunduktan sonra tedavi altına alınmıştı. 2021 yılına gelindiğinde Afrika'ya göç ettiği esnada yorgun düşen leylek, Tekirdağ Süleymanpaşa'da bulunan Tarihi Bedesten Bahçesine inerek buradaki esnafa sığınmıştı. Vatandaşların ve esnafın büyük ilgisini gören leylek aylarca Tekirdağ'da kaldıktan sonra tekrar göç yoluna çıkmış ve uzun zamandır şehirde görülmemişti.

Aylar sonra bir sürpriz yaparak tekrar Tekirdağ'a gelen leylek esnafta ve vatandaşlarda büyük sevinç yaşattı. Bedesten bahçesinde dolaşan leyleğin 1 hafta önce geldiğini belirten Ahmet Didman; "Bakıldığı yeri bildiği için ayrılmıyor buradan. Lokantadaki arkadaşlarımızla ona bakıyoruz. Sabah geliyor, akşamları uçarak gidiyor. Burayı benimsedi, bahçede kedileri kovalıyor. Buranın sahibi gibi, adeta ben buranın sahibiyim diyor. Yaklaşık 8 aydır görmüyorduk. Tabii buraya alıştığı için geri geldi. Sabahları saat dokuz gibi geliyor, bazen daha erken geliyor. Suyunu koyuyoruz. Hayvan karnını doyurmaya çalışıyor. Doğa hayvanı olduğu için kurbağa, solucan gibi şeylerle beslendiği için vatandaşlara ekmek vermeyin diye uyarıda bulunuyoruz. Bu hayvanın yediği şeyler bellidir. Biz ona tavuk ciğeri alıyoruz. Hamsi zamanı veriyoruz. Hamsiyi çok seviyor, öyle idare ediyor. Şuan da keyfi çok iyi, buralarda geziyor" dedi.