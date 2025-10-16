Haberler

Kayıp Kişinin Cesedi Kardeşi Tarafından Öldürülerek Gömüldü

Eskişehir'de, 14 yıldır kayıp olan Muharrem K'nın kardeşi Ali K. tarafından öldürülüp, gömüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olarak aranan kişinin kardeşi tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

Muharrem K'den (64) 2011 yılından beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 1 yıldır yürütülen çalışma sonucu Muharrem K'nin, kardeşi Ali K. (61) tarafından öldürüldüğü saptandı.

Şüpheli Ali K'nin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

Arama sonucu Muharrem K'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Ali K, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
