Kayıp Kişi Sayısı Son 5 Yılda Yüzde 70 Arttı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dünya genelinde Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketine kayıp olarak bildirilen kişilerin sayısının son 5 yılda yaklaşık yüzde 70 artarak 284 bine ulaştığını bildirdi.

ICRC, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dünya genelinde Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketine kayıp olarak bildirilen kişi sayısı son 5 yılda çoğalan çatışmalar, kitlesel göç ve savaş hukukuna saygının azalması nedeniyle yaklaşık yüzde 70 artarak 284 bine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Ülkeler ve silahlı çatışma taraflarının, kaybolmaları önleme, sivilleri ve özgürlüğünden yoksun bırakılan kişileri koruma ile kayıp kişilerin akıbetini açıklığa kavuşturma konusunda temel sorumluluğa sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, "Ülkelerin kayıp kişi vakalarına nasıl tepki verdiği toplumları şekillendirebilir, barış inşasını, uzlaşmayı ve toplumların iyileşme yeteneğini etkileyebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Genel Direktörü Pierre Krahenbühl, Sudan'dan Ukrayna'ya, Suriye'den Kolombiya'ya kadar kayıp kişilerin sayısındaki artış eğilimine dikkati çekti.

Krahenbühl, "Kayıp kişi sayısındaki artış, çatışma taraflarının ve onları destekleyenlerin savaş sırasında insanları korumakta başarısız olduklarının çarpıcı bir hatırlatıcısı." görüşünü paylaştı.