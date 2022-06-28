Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (1) İş makinalarının çalışması Çevrede bekleyen ekipler ve vatandaşlar Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları DÜZCE - Düzce'de bir kepçe, temizlik çalışması yapılırken operatörüyle birlikte şiddetli yağış nedeniyle taşan Asar Deresi'ne düştü. İş makinalarının çalışması Çevrede bekleyen ekipler ve vatandaşlar Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları DÜZCE - Düzce'de bir kepçe, temizlik çalışması yapılırken operatörüyle birlikte şiddetli yağış nedeniyle taşan Asar Deresi'ne düştü. Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor. (1) AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel Düzce Güncel Haberler

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