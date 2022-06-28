Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (1) - Haberler

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Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (1)

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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İş makinalarının çalışması Çevrede bekleyen ekipler ve vatandaşlar Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları DÜZCE - Düzce'de bir kepçe, temizlik çalışması yapılırken operatörüyle birlikte şiddetli yağış nedeniyle taşan Asar Deresi'ne düştü.

İş makinalarının çalışması

Çevrede bekleyen ekipler ve vatandaşlar

Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları DÜZCE - Düzce'de bir kepçe, temizlik çalışması yapılırken operatörüyle birlikte şiddetli yağış nedeniyle taşan Asar Deresi'ne düştü. Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor. (1)

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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