Kayıp Kenan Kıratlı Akaryakıt İstasyonunda Bulundu

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Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan Kenan Kıratlı, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bir akaryakıt istasyonunda bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA BULUNDU

Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan Kenan Kıratlı (38), bulundu. AFAD, jandarma ve gönüllülerin de katılımıyla başlatılan çalışmalar sürerken, bir akaryakıt istasyonunda görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, saat 14.30 sıralarında Kıratlı'yı buldu. Kenan Kıratlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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