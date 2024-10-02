Üye Girişi
Haberler

Kayıp Kadınla İlgili 8 Kişi Gözaltına Alındı, 2'si Tutuklandı

Kayıp Kadınla İlgili 8 Kişi Gözaltına Alındı, 2'si Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 8 gün önce kaybolan S.G.Y.'yi bulmak için yapılan çalışmalarda 8 şüpheliden 2'si 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

KIRIKKALE'de S.G.Y. (47) adlı kadının 8 gün önce ortadan kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 8 gün önce evinden ayrılan S.G.Y.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kızılırmak Nehri çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, 8 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheliden 2'si 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Politika 3-sayfa Güncel

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var? Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 1966 yapımı ''İyi, Kötü ve Çirkin'' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });