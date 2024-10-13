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Kayıp Kadının Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kayıp Kadının Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, 19 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in cesedi Kızılırmak kıyısında bulundu. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı, dört kişi tutuklandı.

Burak CAN/KIRIKKALE, KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, 19 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) Kızılırmak kıyısında cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden Ş.G., Y.G., D.G. ve K.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G.'nin kaybolan kadının kardeşi, K.U.'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma timi, Kızılırmak'ın Çeşnigir Köprüsü çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada Sevgi Gülden Yalçıner'in kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulundu. Yalçıner'in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızılırmak Kırıkkale Adli Tıp Cinayet 3-sayfa Güncel Çelebi

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