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Kayıp Kadının Cansız Bedeni Kırmızı Otomobilde Taşındı

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Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra derede ölü bulunan Narin Güran'ın cesedinin taşındığı kırmızı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Salim Güran'ın otomobilinden cesedi alan Nevzat B.'nin mahallede park halindeki araçta olduğu görülüyor.

CENAZENİN TAŞINDIĞI KIRMIZI ARAÇ GÖRÜNTÜLENMİŞ

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde ölü bulunan Narin Güran'ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle alınan görüntülerde Nevzat B.'nin, Salim Güran'ın otomobilinden aldığı Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

Serhat Ozan YILDIRIM-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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