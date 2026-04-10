Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

KENDİ İSTEĞİYLE EVDEN AYRILMIŞ

Eşi Şeref Alpat tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Arzu Alpat'a, Cide Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaşıldı. Arzu Alpat'ın kendisine ulaşan emniyet güçlerine kendi isteğiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Alpat'ın Cide dışında başka bir yerde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet SALMAN/ CİDE (Kastamonu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı