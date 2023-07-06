'KAYIP' HABERLERİNDEN SONRA BULUNDU

Alman Marlene Mildner, kaybolduğuna ilişkin basında yer alan haberin ardından polise yapılan ihbar sonucu bulundu. Mamak ilçesi NATO Yolu Caddesi'nde bir evde bulunan Mildner, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Mildner, burada anne ve babasına teslim edildi. Mildner'in bulunduğu evde oturan kişi, gözaltına alındı. Kirk ve Ganna Mildner çifti, kızlarının bulunması üzerine büyük sevinç yaşadı. Kirk Mildner, 'Eşim ile ben çok mutluyuz, kızımız bulundu. Sizin ile birlikle Türk kamuoyuna seslenmiştik, 'Bize yardımcı olsunlar' diye. Gelen ihbar ile kızımız bulundu. Hem Türk polisine hem de Türk halkına çok teşekkür ediyoruz, bizi desteklediler. Bize sadece, oturduğumuz yere yakın olmayan bir semtte bulunduğunu söylediler' dedi. Anne Ganna Mildner de 'Çok mutluyuz. Kızım ile çok fazla vakit geçirmeyi planlıyorum, onu çok özledim. Bir an önce onu kucaklamak istiyorum. Sizler bize çok yardımcı oldunuz' diye konuştu