Haberler

Kayıp Görme Engelli Kişi Dere Yatağında Ölü Bulundu

Kayıp Görme Engelli Kişi Dere Yatağında Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Ahmet Bozdemir'in cesedi, dere yatağında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, 5 gündür haber alınamayan Bozdemir'in bulunması için çalışmalara katıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayıp olarak aranan görme engelli kişi dere yatağında ölü bulundu.

Kale Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Bozdemir'den (70) 5 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu Bozdemir'in, mahalle yakınlarında yer alan ormanlık alandaki dere yatağında cesedi bulundu.

Bozdemir'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.