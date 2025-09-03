Kayıp Görme Engelli Kişi Dere Yatağında Ölü Bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Ahmet Bozdemir'in cesedi, dere yatağında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, 5 gündür haber alınamayan Bozdemir'in bulunması için çalışmalara katıldı.
Kale Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Bozdemir'den (70) 5 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu Bozdemir'in, mahalle yakınlarında yer alan ormanlık alandaki dere yatağında cesedi bulundu.
Bozdemir'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
