Kayıp Gencin Cansız Bedeni Tren Garı Yakınında Bulundu

Kayıp Gencin Cansız Bedeni Tren Garı Yakınında Bulundu
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaybolduktan sonra aranan 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik'in cesedi, tren garı yakınında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Aziz Burak Çevik (17), tren garı yakınında ölü bulundu.

Dörtyol'da ailesinin kendisinden haber alamayınca dün kayıp ihbarında bulunduğu Aziz Burak Çevik için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Çevik'i Numuneevler Mahallesi'ndeki tren garı çevresinde cansız bedeni bulundu. Çevik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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