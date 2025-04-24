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Kayıp Genç Kadın, Polis Memurunun Dikkatiyle Bulundu

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Tekirdağ'da kaybolan 28 yaşındaki B.A., istirahatteki bir polis memurunun dikkati sayesinde bulundu. Baygın halde bulunan genç kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kayıp genç kadını polis memuru buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da akşam saatlerinde kaybolan 28 yaşındaki kadın, istirahatteki bir polis memurunun dikkati sayesinde sabah bulundu.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde B.A. isimli genç kadın için polis karakoluna ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. B.A., aradan geçen saatler sonra sabah saatlerinde istirahate çıkan görevli polis memuru tarafından Muhittin Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerindeki dönel kavşakta yaya vaziyette fark edildi.

Dikkatli ve duyarlı hareket eden polis memuru, kayıp olarak aranan B.A.'yı ilçe emniyet yetkililerine bulduğunu bildirdi. Baygın olduğu gözlenen B.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Güncel
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