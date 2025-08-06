Kayıp Genç Aziz Burak'ın Cansız Bedeni Bulundu

1) DÜNDEN BERİ KAYIP OLARAK ARANAN AZİZ BURAK'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Aziz Burak Çevik (17), tren garı yakınında ölü bulundu.

Dörtyol'da ailesinin kendisinden haber alamayınca dün kayıp ihbarında bulunduğu Aziz Burak Çevik için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Çevik'i Numuneevler Mahallesi'ndeki tren garı çevresinde cansız bedeni bulundu. Çevik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.