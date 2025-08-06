Kayıp Genç Aziz Burak'ın Cansız Bedeni Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaybolduktan sonra 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik'in cesedi tren garı yakınında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) DÜNDEN BERİ KAYIP OLARAK ARANAN AZİZ BURAK'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Aziz Burak Çevik (17), tren garı yakınında ölü bulundu.

Dörtyol'da ailesinin kendisinden haber alamayınca dün kayıp ihbarında bulunduğu Aziz Burak Çevik için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Çevik'i Numuneevler Mahallesi'ndeki tren garı çevresinde cansız bedeni bulundu. Çevik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş

Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.