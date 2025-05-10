Kayıp Esnaf İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan esnaf Sami İlik'in (40) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Domaniç ilçesine bağlı Durubey köyünde oturan Sami İlik, 8 Mayıs'ta sabah saatlerinde evinden yaya olarak çıktı. Bir daha geri dönmeyen İlik'i çevrede yaptığı aramada bulamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İncelemede ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre kala yaya olarak tarla yoluna girerek Çokköy yönüne gittiği belirlenen İlik'i bulmak için jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köy ile ilçe halkından oluşan arama-kurtarma ekibi kuruldu. Ekipler, cep telefonunu, cüzdanı, kimliklerini almadan evden çıkan Sami İlik'i bulmak için ormanlık alanlarda köpekli faaliyet yürütüyor.