Kayıp Engelli Kişi Bulundu

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kaybolan 30 yaşındaki engelli kişi, jandarma ve mahalle sakinlerinin desteğiyle fındık bahçesinde sağ olarak bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki engelli kişi, bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırgıl Mahallesi'ndeki evinin önünden sabah saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan engelli M.A. için ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Yapılan çalışmalar sonucu M.A, Kırgıl ile Çağlayan mahalleleri arasında bulunan fındık bahçesinde bulundu.

M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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