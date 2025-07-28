Kayıp Engelli Birey Menfezde Bulundu
Erzurum'un Palandöken ilçesinde kayıp olarak aranan 26 yaşındaki bedensel engelli genç, jandarma ekipleri tarafından menfezde sağ olarak bulundu. Ekipler, aileye teslim etti.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde kayıp olarak aranan bedensel engelli, jandarma tarafından menfezde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekederesi Mahallesi'nde kayıp ihbarı edilen 26 yaşındaki engelli bireyin bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda engelli bireyi ilçe kırsalında bir menfezde sağlıklı şekilde buldu.
Bir uzman çavuş engelliyi kucaklayarak menfezden çıkarıp ailesine teslim etti.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel