Sırra kadem basan Elif'in ağabeyi ve yengesi DHA'ya konuştu /Haber eklendi

'UMARIM Kİ KAÇIRIP, BİR YERE SAKLAMIŞTIR'

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'ı arama çalışmaları sürerken, yengesi Fatma Kumal, DHA muhabirine konuştu. Fatma Kumal, "Hiçbir iz yok, sıfır iz. Görgü tanığı bile bulamıyoruz. İnsanlar korkuyor mu, çekiniyor mu bilmiyoruz. 6'ncı gün artık bir insanın yaşama olanağının sıfır olduğu, cesedin bozulabileceği, ceset varsa ortada. Umarım ki kaçırmıştır, bir yere saklamıştır. Çıkarsın. Ben cesedimi bile tek parça bulamayacak durumdayım şu an, ceset varsa ortada" diye konuştu.

'DARBEDİP, SAÇINDAN TUTARAK YERDE SÜRÜKLEMİŞ'

Elif ile erkek arkadaşı Enis G.'nin 1 yıldan uzun bir süredir beraber olduğunu söyleyen Fatma Kumal, şüpheli ile arkadaşının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kumal, kamp alanında bulunan Yavuz isimli arkadaşlarının Elif'in darbedildiğine ve şiddet gördüğüne şahit olduğunu belirterek, "Darp var, bunu ifadesinde belirtmiş. Bu nasıl salınır, nasıl salınır. Bunun ben başka birini darbetmeyeceğini, akıl sağlığının yerinde olduğunu nereden bileyim. Üstünde çizik olduğunu, saldırdığını, yanındaki arkadaşları ifadesinde hepsini söylemiş. İleri derecede darp olduğunu, Elif'in üstünün başının çamur içinde kaldığını, sürüklendiğini, saçının yolunduğunu söylemiş. İnsan sevdiğine nasıl zarar verir" dedi.

'ELİF'İ ÖLDÜRÜP GÖMDÜLERSE, KOCA ARABAYI NE YAPTILAR'

Eşi İbrahim Kumal ile birlikte Konya'dan gelerek arama çalışmalarını yerinde takip ettiklerini kaydeden Fatma Kumal, "6 gün kısa bir süre değil. Her kayıp bulunuyor, Elif'in arabası bile yok, bulunamadı. Elif'i öldürüp, bir çukura atıp, gömdüler, üstünü kapattılar diyelim, koca arabayı ne yaptılar" ifadelerini kullandı.

'SAÇ TELİ BİLE YOK'

Endişelerinin her geçen dakika arttığını belirten Fatma Kumal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızdan destek, yardım bekliyoruz. Aramalar hızlı bir şekilde, ilgili bir şekilde devam ediyor fakat 6'ncı günü kaybımızın, endişelerimiz giderek artıyor. Suçlu durumdaki kişi salınmış vaziyette, yanındaki kişi de aynı şekilde. Kardeşimiz onların yanından kayboldu. Nereye sakladılar, bu araba nerede, Elif nerede? Bir an önce bize bulun getirin. İnsanlar böyle suçluyken, elini kolunu sallayıp dolaşsın istemiyorum. Cezaları neyse çeksinler. Sadece Elif'in, arabanın ortadan yok oluşu değil, darbedilişi de mevcut. Herkes cezasını çeksin. Kimse kimseye yardım yataklık etmesin. 6 gündür en ufak bir iz, saç teli bile yok. Koca araba yok. Bizim kızımız yok."

'CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Elif'in ağabeyi İbrahim Kumal ise "6 gündür hiçbir iz, en ufacık bir haber bile yok. Artık basit bir kayıp vakası değil. Biz cinayet olduğunu düşünüyoruz. Organize bir iş olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan Bandırma'da annesi ile birlikte yaşayan Elif Kumal'ın bir ağabeyinin olduğu ve 2 yaşındayken, polis memuru olan babası Mustafa Kumal'ı kaybettiği öğrenildi.