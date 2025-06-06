Kayıp El Olayı: Kasap Kıyma Makinesine Elini Kaptırdı
Kayseri'de bir kasap, kıyma makinesiyle çalışırken elini makineye kaptırarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAYSERİ'de kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran Mustafa A., hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kasap dükkanında meydana geldi. Kasap Mustafa A., kıyma çekimi yaptığı sırada elini makineye kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel