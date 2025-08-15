Kayıp Dicle Bulundu, Ailede Trajik Olay

Kayıp Dicle Bulundu, Ailede Trajik Olay
Şanlıurfa'da evde ölü bulunan Kadriye ve Sinan Ejder çiftinin kayıp çocuğu Dicle Ejder, polis ekipleri tarafından bulundu. Sinan Ejder'in eşi Kadriye'yi öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı.

KAYIP DİCLE BULUNDU

Şanlıurfa'da evde ölü bulunan Kadriye – Sinan Ejder çiftinin kayıp olan çocukları Dicle Ejder, arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri tarafından sokakta bulundu. Küçük çocuk devlet korumasına alındı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ

Bu arada olayla ilgili sürdürülen soruşturmada bazı ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Sinan Ejder'in yaşanan tartışmanın ardından eşi Kadriye Ejder'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
