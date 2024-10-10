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Kayıp Çocuklar Bulundu

Kayıp Çocuklar Bulundu
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Şırnak Valiliği, İdil ilçesinde yatılı Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan 14 ve 15 yaşındaki çocukların sağ salim bulunduğunu açıkladı.

ŞIRNAK Valiliği, İdil ilçesinde 7 Ekim'de kaldıkları yatılı Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Enes Düzgün (14) ile Enes Arız'ın (15) bulunduğunu duyurdu.

İdil'e bağlı Oyalı köyünde yaşayan Enes Düzgün ile Enes Arız, 7 Ekim'de ilçe merkezinde yatılı kaldıkları Kur'an kursundan çantalarını alarak ayrıldı. Çocuklar geri dönmeyince, kurs yönetimi ailelere haber verdi. Ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, çocukların bulunması için çalışma başlattı. Şırnak Valiliği, ekiplerin çalışmasıyla çocukların bulunduğunu duyurdu. Valilik açıklamasında, "7 Ekim günü İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne E.A. (15) ve E.D. (14) isimli çocukların aileleri kayıp başvurusunda bulunmuştur. Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 10 Ekim günü E.A. (15) ve E.D. (14) isimli iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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