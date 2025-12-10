Haberler

Tokat'taki Cin Camii'nin kitabesi 23 yıl sonra bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Cin Camii'nin 2002'den beri kayıp olan kitabesi, yürütülen operasyon sonucunda 23 yıl sonra bulunarak devlet korumasına alındı. Kitabe, Danişmendliler Beyliği dönemine ait önemli bir eserdir.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde Danişmendliler Beyliği dönemine ait tarihi Cin Camii'nin 2002'den bu yana kayıp olan kitabesi, yürütülen operasyonla 23 yıl sonra bulunup, devlet korumasına alındı.

Niksar ilçesinde kültürel miras açısından önem taşıyan, Danişmendliler Beyliği dönemine ait ve uzun yıllardır kayıp olduğu öne sürülen Cin Camii'nin kitabesi, yürütülen operasyonla bulunup devlet korumasına alındı. 13 Mart 2002'de caminin çalınan kitabesinin, Tokat Valiliği koordinasyonunda, Niksar Kaymakamlığı iş birliği ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonla yeri tespit edildi. Eser kurtarılıp devlet korumasına alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kitabenin Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu'ya gelen Türklerden kalma, paha biçilmez bir tarihi eser olarak nitelendiriliyor. Kitabenin özellikle Danişmendli hükümdarlarından Gümüştekin isminin geçtiği ilk ve tek yazılı kaynak olması nedeniyle tarihçiler için kilit bir öneme sahip olduğu belirtildi.

