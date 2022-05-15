Kayıp balıkçının 4 gün sonra cesedi bulundu - Haberler

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Kayıp balıkçının 4 gün sonra cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Kayıp balıkçının 4 gün sonra cesedi bulundu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Durmuş Bozdağ'ın (48) cesedi bulundu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Durmuş Bozdağ'ın (48) cesedi bulundu.

Marmaris ilçesi, Çamlı İskelesi'nden 11 Mayıs günü akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılan Durmuş Bozdağ'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 helikopter, 1 bot, 1 dalış timi sevk edildi. Ekipler, Bozdağ'ın teknesini Lacivert Koy açıklarında kayalığa çarpmış halde buldu. Ekipler, bugün de Sedir Adası açıklarında Bozdağ'ın cansız bedenini buldu. Durmuş Bozdağ'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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