Kayıp Anne ve Oğulun Cansız Bedenleri Bulundu

ANNENİN DE CESEDİ BULUNDU

Afad ekipleri, kayıp olarak aranan Osman Helvacı'nın dron kamerasıyla tespit edilen cansız bedeninin bulunduğu bölgeye ulaştı. Dere yatağında bulunan Osman Helvacı'nın cesedi ekipler tarafından tespit edildi. AFAD ekipleri, anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmalarını da aynı bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda Osman Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmalarda Osman Yaşar Helvacı'nın ardından saat 15.20'de aynı bölgede anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/KASTAMONU,