Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir insanımızın serzenişine kulak tıkamıyoruz
Asgari ücreti düşük bulanlara yanıt niteliğinde sözler
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
Anne Güran siyahlar içinde kürsüde! İşte karar öncesi son sözleri
Yüksel Güran, hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
Hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı

Kayıp Alzheimer Hastası Ormanlık Alanda Bulundu

Kayıp Alzheimer Hastası Ormanlık Alanda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar, karla kaplı ormanlık alanda bulundu. Geceyi dağda geçirdikten sonra sağ salim bulunan Uçar'ın sağlık durumu iyi.

Kütahya'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kişi, karla kaplı ormanlık alanda bulundu.

Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar'dan dün sabahtan itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Bir çobanın Uçarı'ı gördüğü ihbarı üzerine Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda AFAD ekibinin yoğunlaştırdığı arama çalışması, yoğun kar ve tipi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatan ekipler, bölgedeki bir derenin kenarında Uçar'ı buldu.

Geceyi dağda geçirdiği öğrenilen Uçar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
img

Ziyech'ten Galatasaray'ı karıştıracak talep
img

Ev kiralarında 3 bin liralık düşüş!
img

Anne Güran siyahlar içinde kürsüde! İşte karar öncesi son sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sara Netanyahu'ya 'taciz' soruşturması! Mesajları ortaya çıktı
Netanyahu'nun eşinin mesajları ifşa oldu
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz
Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
Enflasyona göre hesaplandı! İşte 2025 yılının zamlı maaşları

Son Dakika Haberleri

Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 28 Aralık noterler çalışıyor Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi? Resmi Gazete bugün (28 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.