Kayıp Altınlar Yüz Tanıma Sistemiyle Bulundu

KIRIKKALE'de kuyumcudan evine dönerken kaldırımda dinlenen H.Y.'nin unuttuğu, içerisinde yaklaşık 600 bin lira değerinde altın bulunan keseyi alan kişiler; yüz tanıma sistemiyle bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezindeki bir kuyumcudan altın aldıktan sonra Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir kaldırıma oturan H.Y., kuyumcudan aldığı altınları, üzerindeki altınların bulunduğu keseye koydu. Bir süre kaldırımda dinlenen kadın, içinde yaklaşık 600 bin lira değerinde altın bulunan keseyi kaldırımda unutarak evine gitti. Bir süre sonra altınların yanında olmadığını fark eden kadın, polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kadının dinlenmek için durduğu bölgede kamera çalışması yaptı. Kamera incelemesinde yaşlı kadının oturduğu yerde unuttuğu altın dolu keseyi, annesi ile yolda yürüyen bir çocuğun alıp cebine koyduğu tespit edildi. Yüz tanıma sistemi ile kimlikleri tespit edilen çocuğun annesi Z.K., yapılan çalışma sonucu ikametinde gözaltına alındı. Z.K. emniyetteki ifadesinin altından serbest bırakıldı. Kesede bulunan yaklaşık 600 bin TL değerindeki 2 bilezik, 7 gram altın, 1 çerçeveli altın kolye, 1 tektaş altın yüzük, 1 çift altın küpe, 1 altın künye, 2 yarım altın ve 12 çeyrek altın H.Y.'ye teslim edildi.