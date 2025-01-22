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Kayıp Acısının Ardından Pastacılıkta Girişimci Oldu

Kayıp Acısının Ardından Pastacılıkta Girişimci Oldu
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Rukiye Yüzlü, annesini kaybettikten sonra katıldığı pastacılık kursu sayesinde iş yeri açtı. Kadın girişimcilerden malzeme temin eden Yüzlü, yöresel lezzetlerle modern pastacılığı bir araya getiriyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Rukiye Yüzlü, annesini kaybettikten sonra acısını unutmak için gittiği pastacılık kursunda öğrendikleriyle iş yeri açtı.

İstanbul'da oturan 38 yaşındaki Yüzlü, annesinin vefatının ardından Ankara Çubuk'ta yalnız yaşayan babasının yanına taşındı.

Birçok kursa katılan Yüzlü, başarıyla tamamladığı pastacılık kursunun ardından iş yerini açtı.

"Kullandığım tüm malzemeleri kadın girişimcilerden alıyorum"

Yüzlü, AA muhabirine, yaklaşık iki yıl önce annesini kaybettiğini, kurslara da acısını dindirmek için gittiğini söyledi.

Pasta yaparken zevk aldığını ve acısını unuttuğunu fark ettiğini anlatan Yüzlü, ilk pastasını ablasının komşusuna yaptığını ve çok beğenildiğini dile getirdi.

Yaptığı pastalar herkes tarafından beğenilince sektöre girmeye karar verdiğini anlatan Yüzlü, şunları kaydetti:

"Siparişlere yetişemez hale geldim. Bu da beni çok mutlu etti. Evdeki mutfak küçük gelmeye başlayınca atölye açmaya karar verdim. Bir yılda bu dükkanı açtık. Yöremizin ürünlerinden, lezzetlerinden özellikle de coğrafi işaretli vişneyi kullanarak pastalar tasarlamaya başladım. Kullandığım tüm malzemeleri kadın girişimcilerden alıyorum."

Yüzlü, açtığı pasta evinde hem işinin patronu olduğunu hem de yöresel lezzetlerle modern pastacılığı harmanladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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