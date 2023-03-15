Kayıp 2 kişinin arama çalışması böyle görüntülendi Adıyaman'da selin vurduğu Tut ilçesinde kayıp iki kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar ve sel bölgesi dron ile görüntülendi.

Kayıp 2 kişinin arama çalışması böyle görüntülendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da selin vurduğu Tut ilçesinde kayıp iki kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar ve sel bölgesi dron ile görüntülendi.

Dün başlayan şiddetli yağış Adıyaman'ın Tut ilçesinde sele döndü. Ömerova Deresinin taşması nedeniyle oluşan sel önüne büyük kaya parçalarını katarak ilerledi. Sabaha karşı sel suları derenin yanında bulunan konteyneri sürükledi. Konteynerde kalan 4 kişilik aile suya kapıldı. Konteynerde bulunan Selma Sarıkaya'nın cansız bedenine konteynerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymakamlık konutunun yakınlarında bulundu. Kayıp kişilerin bulunması için ekipler seferber edildi. Jandarma Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip bölgede arama çalışması yürüttü. Olaydan yaklaşık 9 saat sonra Selma Sarıkaya'nın kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenine yine aynı bölgede ulaşıldı. Ekipler kayıp iki kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp kişilerin yanı sıra dereden taşan kaya ve çamur yığınlarını temizleme çalışması da devam ediyor. Ekiplerin temizleme ve arama çalışması dron ile görüntülendi.

Tut ilçesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.