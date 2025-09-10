Haberler

Kayınvalidesini Tabancayla Yaralayan Kişi Tutuklandı

Kayınvalidesini Tabancayla Yaralayan Kişi Tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini tabancayla yaralayan A.A. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralı İ.B.'nin tedavisi hastanede devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tartıştığı kayınvalidesi İ.B'yi tabancayla yaralayan A.A'yı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ağır yaralanan İ.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
