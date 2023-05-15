Kayınvalidesini öldürüp, 1'i kendinin 2 çocuğu yaralayan sanık, müebbet ve 4 yıl 9 ay ceza aldı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Adlım'daki (38) çocuklarını almak için gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmada kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) öldüren, kendi oğlu Atalay Adlım (2) ve akrabası Ahmet Duran'ı (14) ise av tüfeğiyle yaralayan sanık Aydın Adlım...

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Adlım'daki (38) çocuklarını almak için gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmada kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) öldüren, kendi oğlu Atalay Adlım (2) ve akrabası Ahmet Duran'ı (14) ise av tüfeğiyle yaralayan sanık Aydın Adlım (48) müebbet hapis ve 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Honaz'da yaşayan 9 çocuk annesi Zeynep Adlım (38), 8 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle gündelik işlerde çalışan eşi Aydın Adlım'dan ayrıldı. Zeynep Adlım, çocuklarını alıp, Kocabaş Mahallesi'ndeki baba evine döndü. Aydın Adlım, 5 Ağustos 2021 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarının eve dönmesi amacıyla konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Burada Adlım ile kayınvalidesi Sultan Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adlım, otomobilindeki av tüfeğini alıp, kayınvalidesi Duran'a, 3 el ateş etti. Ardından da tüfeğini kendi oğlu Derviş Adlım'a (15) doğrultup, ateşledi. Ancak, saçmalar Derviş Adlım'ın yanındaki diğer oğlu Atalay Adlım ve akrabalarının oğlu Ahmet Duran'a isabet etti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sultan Duran yaşamını yitirirken, 2 çocuk ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçuyla mütalaa verilen sanık Aydın Adlım'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 'altsoya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiy veya kişileri silahla yaralama' suçundan toplan 4 yıl 9 ay hapis cezası verdi.