KAYINVALİDE DAMAT TARTIŞMASINDA, 25 GÜNLÜK GELİN MOBİLYALARI PARÇALAYIP EVİ TERK ETTİ

ESENYURT'ta, kayınvalidesinin evliliklerine karıştığını iddia eden Ömer Tik, eşiyle tartıştıktan sonra ablasına gitti. Buna öfkelenen 25 günlük gelin A.T., iddiaya göre evdeki koltukları bıçakla parçalayıp eşyaları dağıttıktan sonra evi terk etti. Ömer Tik, bunun üzerine eşine boşanma davası açtı.

Talatpaşa Mahallesi'nde oturan tekel bayisi sahibi Ömer Tik ile A.T. 11 Eylül'de evlendi. İddiaya göre çiftin balayından dönmesinin ardından ailede sık sık damat kayınvalide tartışması yaşandı. Evliliklerine karıştığını belirttiği kayınvalidesinden gelen mesajlara kızan Ömer Tik, eşi A.T. ile tartıştıktan sonra evden ayrılarak ablasında kaldı. Kocasının bu davranışına öfkelenen 25 günlük gelin A.T., evdeki koltukları bıçakla delik deşik ettikten sonra eşyaları dağıtıp evi terk etti. Eşi A.T.'nin "Koltukları parçaladım" şeklindeki mesajı üzerine evine giden Ömer Tik, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Ömer Tik, bunun üzerine eşi hakkında boşanma davası açtığını bildirdi.

"KOLTUKLARIN PARAMPARÇA OLDUĞUNU, EVİN DARMADAĞIN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

"SEVGİ BİZİ BAZEN KÖR EDİYOR"

Görüntü dökümü:

-Çiftin iki adet evlilik fotoğrafı