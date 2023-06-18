Bursa'da kayınpeder tarafından öldürülen Ali Gürbüz toprağa verildi

BURSA'da eşinden boşanmak istediği için kayınpederi İsmail Hakkı Özen (60) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Ali Gürbüz (35) toprağa verildi.

Olay, 16 Haziran gecesi Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi İsmail Hakkı Özen, sokakta yürürken, boşanmaları için kızına baskı yaptığı öne sürülen damadı Ali Gürbüz ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belindeki bıçağı çıkartan İsmail Hakkı Özen, fabrikada işçi olarak çalışan damadını önce boğazından ardından da vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası polisi telefonuyla arayan Özen, "Damadımı öldürdüm. Beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polisler, İsmail Hakkı Özen'i gözaltına aldı. Ali Gürbüz'ün cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kayınpederi tarafından öldürülen Ali Gürbüz ise bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gürbüz, Adnan Menderes Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mudanya ilçesinde toprağa verildi.