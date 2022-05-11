KAYINPEDERİNİ YARALAYIP FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANAN SANIK: YERE DÜŞTÜĞÜMDE SİLAH PATLADI

İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de tartıştığı kayınpederini tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan ve 44 gün sonra yakalanarak hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Eren Bayır, "Silahımı kayınpederimi korkutmak için çıkardım. Yere düştüğümde silah patladı. Kasıtlı şekilde ateş etmedim" dedi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren Bayır Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanık Bayır'ın kayınpederi şikayetçi Mehmet Helvacı ve eşi İrem Helvacı Bayır da hazır bulundu.

"HASIMLARIM OLDUĞU İÇİN SİLAH TAŞIYORDUM"

"ANLATTIKLARI YALAN"

SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eren Bayır ile evli olduğu İrem Helvacı Bayır arasında anlaşmazlık olduğundan dolayı İrem'in ağabeyinin evinde yaşadığı anlatıldı. Olay tarihi olan 6 Aralık 2021'de, saat 21.30 sıralarında İrem'in kızı ile birlikte İzzetpaşa'da bulunan parka gittiği, İrem'i tanımadığı bir numaranın aradığı, telefonunu açtığında arayanın şüpheli Eren olduğunu anladığı, şüphelinin İrem'e nerede olduğunu sorduğu, İrem'in bunun üzerine 'Kızımla parka çıktım beni rahatsız etme' dediği, bir süre sonra parkın giriş kapısından şüpheli Eren'in İrem'in yanına geldiği ve İrem'i "Eve git çıkarsan seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği anlatıldı. Bunun üzerine İrem Helvacı Bayır'ın KADES uygulamasına girerek yardım istediği, İrem'in yaşadığı eve doğru giderken şüpheli Eren Bayır'ın eşini tehdit ettiği, polis ekiplerinin geldiğini görünce kayınpeder Mehmet Helvacı'nın kızının yanına geldiği, kızıyla konuştuğu sırada şüpheli Eren Bayır'ın gelerek kayınpederiyle tartıştığı belirtildi. Şüpheli Eren Bayır'ın kayınpederine yumruk attığı, sonra belinden çıkardığı silahla ateş ederek yaraladığı anlatıldı. Olay sonrası kaçan ve 44 gün sonra polis tarafından yakalanarak 19 Ocak'ta tutuklanan şüpheli Eren Bayır'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel