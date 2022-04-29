KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİYLE BİRLİKTE 4 KİŞİYİ DE YARALADI - Haberler

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KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİYLE BİRLİKTE 4 KİŞİYİ DE YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESKİŞEHİR'de Mehmet Ali Kızıl, tartıştığı kayınpederi Necmettin Dindaş'ı (79) bıçaklayarak öldürüp, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl ile 3 yakınını da yaraladı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de Mehmet Ali Kızıl, tartıştığı kayınpederi Necmettin Dindaş'ı (79) bıçaklayarak öldürüp, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl ile 3 yakınını da yaraladı. Arbede sırasında Mehmet Ali Kızıl da ağır yaralandı.

Minibüs şoförü Mehmet Ali Kızıl, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl'ın babası Necmettin Dindaş'a ait Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde çıkan kavgada Mehmet Ali Kızıl, kayınpederi Necmettin Dindaş, eşi Müberra Kızıl, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş ile yakınları Rahime ve Hatice Dindaş'ı bıçakladı. Çıkan arbedede Mehmet Ali Kızıl da bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Necmettin Dindaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Kızıl'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çamlıca Mahallesi, Tepebaşı, Minibüs, Arbede, Güncel, Haberler

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