Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat: Yaptığım çocukça bir şeydi

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederini zehirlediği iddiasıyla tutuklanan Ferudun Alkan ve tutuksuz 2 arkadaşı, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Sanık Alkan, "Eniştem o ilacı vermişti ben içtim, insanı çocuk gibi yapıyordu. Ben de baklava aldım ve o ilacı döktüm. Yaptığım çocukça bir şeydi" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi, Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ferudun Alkan'ın eşi Melek Alkan, boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin Kabakçı'nın evine gitti. Ferudun Alkan, 21 Kasım 2020'de kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Ferudun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.