Kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, başına keserle vurmuş

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Murat Erzi'nin (40), tartıştığı kayınpederi Cafer Tayyar Akçay'ı (65) 8 kez bıçaklayıp, keserle başına vurarak öldürdüğü belirlendi. Boşanma aşamasındaki eşinin başına keserle vurması sonucu ağır yaralanan Zeynep Erzi'nin (37) ise tedavisi devam ediyor.

Olay, önceki gece Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yenidevir Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Bursa'daki babası Cafer Tayyar Akçay'ın evine yerleşen, 4 çocuk annesi Zeynep Erzi, önceki gün babasıyla Darıca'ya, eşi Murat Erzi'nin yanına geldi. Murat Erzi ile eşi Zeynep Erzi ve kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Murat Erzi, bu sırada kayınpederini bıçaklayıp, keserle başına vurdu; araya giren eşinin de başına çekiçle birkaç kez vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cafer Tayyar Akçay'ın duran kalbi, sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akçay, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Zeynep Erzi ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Erzi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.