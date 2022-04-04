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Kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

AKSARAY'da Servet İpek (35), boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay (59) ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı (59) av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da Servet İpek (35), boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay (59) ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay'ı (59) av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilova beldesinde meydana geldi. Servet İpek, boşanma aşamasında olduğu, 10 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti. Servet İpek otomobiliyle kaçarken, Yeşilay çifti ise çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma, Servet İpek'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

Kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

Kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Aksaray, Yeşilay, Güncel, Haberler

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