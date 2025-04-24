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Kayınpeder Damatlarını Bıçakla Yaraladı

Kayınpeder Damatlarını Bıçakla Yaraladı
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Mersin'in Anamur ilçesinde kayınpeder Y.K., boşanma aşamasındaki damadı M.T.'yi bıçakla yaralayarak gözaltına alındı. Olay, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

Mersin'in Anamur ilçesinde, damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gercebahşiş Mahallesi'nde Y.K. (55) ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı M.T. (30) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, damadını bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri tarafından zanlı Y.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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