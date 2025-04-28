Kayınpeder, damadı tarafından bıçakla öldürüldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde silahla yaraladığı damadı tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen kayınpeder Turan Kılıçkan (64) son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda Turan Kılıçkan ile damadı Y.O.A. (38) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Turan Kılıçkan damadı Y.O.A.'yı silahla ayağından vurdu. Yaralı damat ise kayınpederi Kılıçkan'ı 15 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Kavgayı ayırmak istediği esnada yaralanan K.G. ile kayınpeder Kılıçkan ve damadı Y.O.A. hastaneye kaldırıldı. Kılıçkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayınpederi tarafından silahla vurulan Y.O.A. ile kavgayı ayırmak istediği esnada yaralanan K.G.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Damadının bıçak darbeleri ile öldürdüğü Turan Kılıçkan, Karapürçek Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, kayınpederini öldüren Y.O.A.'nın eşi E.K. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.